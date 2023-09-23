نيمار يشارك بأداء العرضة في اليوم الوطني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال وهو يحتفل بـ اليوم الوطني 93 عن طريق أداء ” العرضة” رفقة زملائه من لاعبي الهلال اليوم.

نيمار يرتدي الثوب والشماغ

وظهر النجم البرازيلي وهو مرتديًا الثوب السعودي والشماغ كما أبدى سعادته بأداء العرضة حيث كان بجانبه محمد كنو وزملاؤه في النادي وهم سلمان الفرج ومحمد البريك والصربي سيرجي سافيتش.

وشهدت جولة نحقق ونحلم “السابعة” من دوري روشن السعودي، الاحتفال باليوم الوطني الـ93، وسط اهتمام ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، خاصة لمشاركة النجوم في الاحتفالات والظهور بالزي السعودي.

اهتمام عالمي

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، قد شارك في الاحتفالات باليوم الوطني حيث سلطت صحيفة ” ماركا” الإسبانية الضوء على الأمر.

صحيفة ” ماركا” نشرت صورة للنجم البرتغالي وهو يرتدي الزي السعودي والبشت قائلة عبر حسابها في منصة ” إكس” : ” ما هو العنوان المناسب لهذه الصورة؟ ، اتركوا تعليقاتكم”.

فما كان من جماهير النصر إلا أنها دخلت على حساب الصحيفة الإسبانية الشهيرة وتركت تعليقات مثل : ” إنه الأفضل في العالم” و ” بطل الأبطال”.

وبعد انضمام رونالدو، انضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبيرتو فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.