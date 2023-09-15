نيمار يطمح لتكرار انطلاقته مع باريس

يطمح النجم البرازيلي نيمار لتحقيق انطلاقة قوية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وترك بصمة في مشاركته الأولى على غرار بدايته مع باريس سان جيرمان.

انطلاقات نيمار السابقة

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي، ولكنه لم يشارك بسبب معاناته من آلام عضلية، ويتوقع أن يكون ضمن قائمته لمباراة اليوم ضد الرياض، بعد تألقه مع منتخب البرازيل، وانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين.

ولم يترك نيمار بصمة في مشاركته الأولى في محطاته الثلاث السابقة سوى مع باريس سان جيرمان، حيث خاض أول لقاء مع سانتوس البرازيلي في موسم 2009\ 2010، ولعب لمدة 61 دقيقة دون أي مساهمة تهديفية.

وشارك النجم البرازيلي في أول مباراة مع برشلونة الإسباني في موسم 2013\ 2014، وتمكن الفريق الكتالوني من الفوز على ليفانتي بسباعية دون رد، إلا أنه لم ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

ونجح نيمار في خطف الأنظار في مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجل هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه للفوز على غانغان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي موسم 2017\ 2018.

مباراة الهلال ضد الرياض

ويأمل النجم البرازيلي في تكرار انطلاقته مع باريس سان جيرمان اليوم، حيث يلعب الهلال ضد الرياض، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.