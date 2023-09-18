Icon

العتيبي يحتفي بتخرجه من مدينة تدريب الأمن العام بمكة Icon نيمار يقود تشكيل الهلال لمواجهة نافباخور Icon تكافل تدعم 400 ألف طالب وطالبة عبر برنامجي الإعانة ووجبتي Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين Icon إدارة الأزمات بمكة تحذر من أمطار وعواصف تبدأ غدًا Icon وظائف شاغرة في شركة البراك Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع Icon عبدالعزيز بن سلمان: أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات Icon الاتحاد السعودي يعلن انطلاق المؤتمر الثاني للمدربين والفنيين Icon مدرب الفيحاء: جاهزون فنيًا وبدنيًا وذهنيًا لمواجهة آهال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال آسيا

نيمار يقود تشكيل الهلال لمواجهة نافباخور

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
نيمار يقود تشكيل الهلال لمواجهة نافباخور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تشكيل نادي الهلال لمواجهة فريق نافباخور الأوزبكي مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

قد يهمّك أيضاً
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

لقطات لـ غرق المطارات في إنجلترا بسبب موجة طقس سيئ

لقطات لـ غرق المطارات في إنجلترا بسبب موجة طقس سيئ

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سلمان الفرج، ميشايل، مالكوم، نيمار، ميتروفيتش”.

الهلال يبحث عن تعويض خسارة اللقب

الجماهير الهلالية أكدت أن “كبير القارة” سيقاتل في الموسم الحالي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا وتعويض خسارته للقب الموسم الماضي ضد نادي أوراوا الياباني.

وكانت الجماهير طالبت في وقت سابق، وعبر منصة “إكس” حضور 60 ألف مشجع لأزرق الرياض وذلك من أجل دعم الفريق ضد الفريق الأوزبكي، بحضور النجوم العالميين مثل الصربي ميتروفيتش والبرازيلي نيمار والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

نيمار - الهلال

يذكر أن أزرق الرياض كان استعاد صدارة دوري روشن بعد الفوز على نادي الرياض بنتيجة 6-1 في الجولة السادسة ليكون الفريق في حالة معنوية جيدة، قبل مواجهة الفريق الأوزبكي اليوم حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك
العالم

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك

العالم
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
الرياضة

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الرياضة
مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب
حصاد اليوم

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

حصاد اليوم
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
العالم

جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات...

العالم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو...

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم