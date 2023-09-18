نيمار يقود تشكيل الهلال لمواجهة نافباخور

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كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تشكيل نادي الهلال لمواجهة فريق نافباخور الأوزبكي مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سلمان الفرج، ميشايل، مالكوم، نيمار، ميتروفيتش”.
الجماهير الهلالية أكدت أن “كبير القارة” سيقاتل في الموسم الحالي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا وتعويض خسارته للقب الموسم الماضي ضد نادي أوراوا الياباني.
وكانت الجماهير طالبت في وقت سابق، وعبر منصة “إكس” حضور 60 ألف مشجع لأزرق الرياض وذلك من أجل دعم الفريق ضد الفريق الأوزبكي، بحضور النجوم العالميين مثل الصربي ميتروفيتش والبرازيلي نيمار والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم.
يذكر أن أزرق الرياض كان استعاد صدارة دوري روشن بعد الفوز على نادي الرياض بنتيجة 6-1 في الجولة السادسة ليكون الفريق في حالة معنوية جيدة، قبل مواجهة الفريق الأوزبكي اليوم حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.