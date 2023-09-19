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يواجه ميلان حاليًا

نيوكاسل قد يكون مهددًا بعقوبة من الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
نيوكاسل قد يكون مهددًا بعقوبة من الاتحاد الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قد يكون مهددًا بعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت شبكة Sky Sports البريطانية أن الفريق الإنجليزي تأخرت طائرته من الرحيل عن إنجلترا والوصول إلى إيطاليا مما أدى لتأخير المؤتمر الصحفي للفريق الإنجليزي قبل مواجهة ميلان الإيطالي في مدينة ميلانو في دوري أبطال أوروبا.

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وقد يفكر الاتحاد الأوروبي في توقيع عقوبة على الفريق الإنجليزي قد تصل إلى غرامة مالية كبيرة.

مجموعة نيوكاسل 

ويشارك الفريق الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه حيث يتواجد في المجموعة السادسة مع أندية ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

وافتُتحت مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بانطلاق مباراتي “ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي” و”يونج بويز السويسري ضد لايبزيج الالماني”، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية تنطلق 6 مباريات وهم “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد النجم الأحمر الصربي، لاتسيو الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، فينورد الهولندي ضد سيلتيك الإسكتلندي، برشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيت دورتموند الألماني، شاختار الأوكراني ضد بورتو البرتغالي”.

يذكر أن قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا كانت أُقيمت يوم 31 أغسطس الماضي في إمارة موناكو الفرنسية

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