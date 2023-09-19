نيوكاسل يعود إلى إنجلترا بنقطة ثمينة من ميلان

انتهت مباراة ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ميلان أفضل في الشوط الأول وسنحت له العديد من الفرص الخطيرة ولكنه لم يستغلها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل ثمين لـ نيوكاسل

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل بين الفريقين ليعود الفريق الإنجليزي إلى أراضيه بنقطة ثمينة من ملعب السان سيرو في إيطاليا.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد قد يكون مهددًا بعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت شبكة Sky Sports البريطانية أن الفريق الإنجليزي تأخرت طائرته من الرحيل عن إنجلترا والوصول إلى إيطاليا؛ مما أدى لتأخير المؤتمر الصحفي للفريق الإنجليزي قبل مواجهة ميلان الإيطالي في مدينة ميلانو في دوري أبطال أوروبا.

وقد يفكر الاتحاد الأوروبي في توقيع عقوبة على الفريق الإنجليزي قد تصل إلى غرامة مالية كبيرة.

ويشارك الفريق الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه حيث يتواجد في المجموعة السادسة مع أندية ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وافتُتحت مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم بانطلاق مباراتي “ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي” و”يونج بويز السويسري ضد لايبزيج الالماني”، في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

حيث تعادل ميلان مع الفريق الإنجليزي وفاز لايبزيج على يونج بويز السويسري بثلاثية لهدف.