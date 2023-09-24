Icon

نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة Icon ضبط 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بالطائف Icon الفنون الشعبية ضمن احتفالات أهالي نجران باليوم الوطني Icon التعاون يُقصي القادسية ويعبر لدور الـ 16 Icon لا يوجد منتج غذائي يساعد على التخسيس Icon رقم قياسي لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد وست هام Icon الاتفاق يهزم جدة برباعية ويصعد لثمن نهائي كأس الملك Icon الإطاحة بمواطنين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب بحفر الباطن Icon السعودية تدين وتستنكر تمزيق أحد الجماعات المتطرفة نُسخًا من المصحف الشريف في لاهاي Icon السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في سادس جولات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا عريضًا على مضيفه شيفيلد يونايتد بالفوز بثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

فوز كبير لـ نيوكاسل يونايتد

ونجح فريق نيوكاسل في إحراز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من شون لونجستاف ودان بورن وسفين بوتمان في الدقائق الـ 21 والـ31 والـ35.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

تفاصيل اجتماع الفيصل برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

تفاصيل اجتماع الفيصل برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

نيوكاسل

وفي الشوط الثاني، سجل فريق نيوكاسل 5 أهداف عبر كل من كالوم ويلسون وأنتوني جوردون، وميجيل ألميرون وبرونو جيماريش وألكساندر إسحاق في الدقائق الـ 57 والـ62 والـ69 والـ73 والـ88.

وبعد الفوز، أصبح رصيد نيوكاسل 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة في المركز العشرين والأخير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف