نيوكاسل يونايتد يُمطر شباك شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا عريضًا على مضيفه شيفيلد يونايتد بالفوز بثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

فوز كبير لـ نيوكاسل يونايتد

ونجح فريق نيوكاسل في إحراز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من شون لونجستاف ودان بورن وسفين بوتمان في الدقائق الـ 21 والـ31 والـ35.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق نيوكاسل 5 أهداف عبر كل من كالوم ويلسون وأنتوني جوردون، وميجيل ألميرون وبرونو جيماريش وألكساندر إسحاق في الدقائق الـ 57 والـ62 والـ69 والـ73 والـ88.

وبعد الفوز، أصبح رصيد نيوكاسل 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة في المركز العشرين والأخير.