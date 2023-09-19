نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن

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أعلنت شركة نيوم عن طرح فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية والهندسية (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل لدى شركاء نيوم في كل من (الرياض، الخبر، جازان، نيوم، تبوك، ضباء) برواتب تصل إلى (10,000) ريال شهرياً على النحو التالي:
– سكرتير
– إداري موارد بشرية
– منسق مشروع
– مطور الأعمال
– أخصائي التوظيف
– مدير عمليات الموارد البشرية
– فني
– فني ميداني
– كبير علماء البيئة
– ممرض
– مدير الصحة والسلامة
– مشرف رفع
– مهندس التكليف
– مهندس رئيسي أول
– مهندس البناء
– مهندس موقع
تصل إلى (10,000) شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.
– الرياض
– الخبر
– جازان
– نيوم
– تبوك
– ضباء
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا