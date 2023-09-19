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نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نيوم عن طرح فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية والهندسية (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل لدى شركاء نيوم في كل من (الرياض، الخبر، جازان، نيوم، تبوك، ضباء) برواتب تصل إلى (10,000) ريال شهرياً على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– سكرتير
– إداري موارد بشرية
– منسق مشروع
– مطور الأعمال
– أخصائي التوظيف
– مدير عمليات الموارد البشرية
– فني
– فني ميداني
– كبير علماء البيئة
– ممرض
– مدير الصحة والسلامة
– مشرف رفع
– مهندس التكليف
– مهندس رئيسي أول
– مهندس البناء
– مهندس موقع

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الرواتب:

تصل إلى (10,000) شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.

أماكن العمل:

– الرياض
– الخبر
– جازان
– نيوم
– تبوك
– ضباء

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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