نيويورك تستقبل 10 آلاف مهاجر شهريًّا

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أكد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، اليوم الخميس، أن أزمة المهاجرين ستدمر المدينة، وكرر دعوته لمزيد من المساعدة الفيدرالية والولائية لمعالجة الأعداد المتزايدة.
وأردف آدامز: هذه القضية سوف تدمر مدينة نيويورك، نحن نستقبل 10 آلاف مهاجر شهريًّا، والآن مرة أخرى، اتخذ الناس من جميع أنحاء العالم قرارهم بأنهم سيمرون عبر الجزء الجنوبي من الحدود ويأتون إلى مدينة نيويورك، وفقًا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.
ودعا آدامز مرارًا وتكرارًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة ولاية نيويورك لمساعدة المدينة على تجاوز أزمة المهاجرين. وقال مكتب العمدة في بيان: إن أكثر من 110 آلاف طالب لجوء وصلوا إلى المدينة منذ ربيع 2022.
وتلقت مدينة نيويورك بالفعل حوالي 140 مليون دولار من التمويل الفيدرالي للملاجئ، وهو أكثر من أي مدينة أخرى ليست على الحدود الجنوبية الغربية.
وأخبر البيت الأبيض حاكمة نيويورك كاثي هوتشول أنه لا يستطيع إرسال المزيد من المساعدة الفيدرالية إلى الولاية، وألقى باللوم على عقبات الكونجرس في عدم القدرة.