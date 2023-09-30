هاتريك تيلو يقود الفتح لهزيمة الوحدة بخماسية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا عريضًا على ضيفه الوحدة بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفتح ضد الوحدة

وتقدم الوحدة بالهدف الأول عبر المحترف الأسترالي كريج جودوين في الدقيقة الـ 21 ثم تعادل النموذجي عبر اللاعب الإسباني كريستيان تيلو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح النموذجي في إحراز 4 أهداف عبر كل من المغربي مراد باتنا في الدقيقة الـ 66 والرأس أخضري دجانيني تفاريس في الدقيقة الـ 86 وهدفين من الإسباني كريستيان تيلو في الدقيقتين الـ 89 والـ 92.

وبعد المباراة، أصبح رصيد نادي الفتح 14 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن.

وتُختتم مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن بعد قليل بإقامة مباراتي ” الأهلي ضد الاتفاق” و ” الخليج ضد ضمك”.

وكانت الجولة الثامنة انطلقت أمس الجمعة، بفوز النصر على الطائي بنتيجة 2-1، وفوز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.