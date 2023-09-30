هاتريك تيلو يقود الفتح لهزيمة الوحدة بخماسية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان توضيح مهم من حساب المواطن .. ماذا عن الدعم الإضافي؟ الرياض للسياحة والضيافة هدية السعودية للعالم طلبة الجامعات أكثر عرضة لـ الاكتئاب.. دراسة توضح الأسباب! وزارة الموارد البشرية تعلن عن 33 وظيفة عن بعد 7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك هوية الخطوط السعودية تحت سهام النقد! الجامعة الإسلامية تعلن تمديد فترة التسجيل في برنامجي الشريعة والاقتصاد
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا عريضًا على ضيفه الوحدة بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتقدم الوحدة بالهدف الأول عبر المحترف الأسترالي كريج جودوين في الدقيقة الـ 21 ثم تعادل النموذجي عبر اللاعب الإسباني كريستيان تيلو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، نجح النموذجي في إحراز 4 أهداف عبر كل من المغربي مراد باتنا في الدقيقة الـ 66 والرأس أخضري دجانيني تفاريس في الدقيقة الـ 86 وهدفين من الإسباني كريستيان تيلو في الدقيقتين الـ 89 والـ 92.
وبعد المباراة، أصبح رصيد نادي الفتح 14 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن.
وتُختتم مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن بعد قليل بإقامة مباراتي ” الأهلي ضد الاتفاق” و ” الخليج ضد ضمك”.
وكانت الجولة الثامنة انطلقت أمس الجمعة، بفوز النصر على الطائي بنتيجة 2-1، وفوز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.
فوز كبير لـ #الفتح على #الوحدة✅..
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/tU89MffC5d
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 30, 2023
فتحاوووي الهوى
نار ياحبيبي نار الفتح ولعها نار🔥🔥🔥