هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا

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انتهت مباراة صربيا ضد ليتوانيا مساء الأحد في الجولة السادسة من تصفيات يورو 2024، بفوز المنتخب الصربي بثلاثية لهدف.
وسجل النجم الصربي ألكساندرو ميتروفيتش نجم الهلال، الأهداف الـ3 لمنتخب بلاده في الدقائق الـ 21 والـ 32 والـ 44، بينما سجل اللاعب جيتيس بولاوسكاس هدف تقليص الفارق لمنتخب ليتوانيا في الدقيقة الـ 45.
وظلت النتيجة في الشوط الثاني على حالها لتفوز صربيا ويُصبح رصيدها 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطتين في المركز الخامس والأخير.