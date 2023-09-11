Icon

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا Icon تفسير ظهور البرق الأخضر والأزرق وقت الزلازل Icon تحديد هوية 2 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعد 22 عامًا Icon أول تعليق لبايدن بعد ارتداء الوشاح الهدية من مودى بقمة العشرين Icon خلال 10 أشهر .. اليابان تحرج مدرب منتخب ألمانيا مرتين ! Icon لغة الاقتصاد تسيطر على أجندة ولي العهد في قمة العشرين Icon تركي آل الشيخ: تذاكر فيلم تشيللو تجاوزت 15 ألف تذكرة Icon سقوط قذائف على القوات اللبنانية بعين الحلوة والجيش يعلق Icon 8 كلمات من حمدالله أثارت غضب جماهير الاتحاد Icon الملك سلمان وولي العهد يوجّهان بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات لضحايا زلزال المغرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في تصفيات يورو 2024

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة صربيا ضد ليتوانيا مساء الأحد في الجولة السادسة من تصفيات يورو 2024، بفوز المنتخب الصربي بثلاثية لهدف.

ميتروفيتش يُبدع بثلاثية 

وسجل النجم الصربي ألكساندرو ميتروفيتش نجم الهلال، الأهداف الـ3 لمنتخب بلاده في الدقائق الـ 21 والـ 32 والـ 44، بينما سجل اللاعب جيتيس بولاوسكاس هدف تقليص الفارق لمنتخب ليتوانيا في الدقيقة الـ 45.

قد يهمّك أيضاً
الفتح يتعاقد مع دجانيني رسميًا

الفتح يتعاقد مع دجانيني رسميًا

ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

منتخب صربيا ضد ليتوانيا - ميتروفيتش

وظلت النتيجة في الشوط الثاني على حالها لتفوز صربيا ويُصبح رصيدها 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطتين في المركز الخامس والأخير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎