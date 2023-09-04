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بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار

هاتف أندرويد بمواصفات عصرية وسعر منافس من أوبو

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
هاتف أندرويد بمواصفات عصرية وسعر منافس من أوبو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت Oppo عن هاتف A38 الذي يتوقع له أن يلقى رواجًا كبيرًا في الأسواق العالمية؛ نظرًا لسعره المنافس بالنسبة لمواصفاته.

مقاوم للماء والغبار

وفي التفاصيل، حصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (163.7/75/8.2) ملم، ووزنه 190غ.

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أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 9 هيرتز، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبًا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Mediatek MT6769 Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وجاءت الكاميرا الأساسية فيه ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميجا بيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميجا بيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 160 يورو تقريبًا.

 

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