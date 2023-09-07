هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا

بدأت نوكيا بالترويج لهاتف أندرويد جديد طورته لتكون عملية صيانته سهلة، وجهّزته بتقنيات وكاميرات ممتازة.

تقنيات وكاميرات ممتازة

ويأتي هاتف Nokia G42 بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (165/75.8/8.6) ملم، وزنه 193جم.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبًا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجا بايت قابلة للتوسع عبر شرائح microSDXC.

ثلاثية العدسة

أما كاميرته الأساسية فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميجا بيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميجا بيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط.