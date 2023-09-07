هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية خارج السعودية تركي العجمة: ضبابية المشهد حول الصفقات مقلق لـ الاتحاديين أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023 إحباط تهريب 23 كجم حشيش في عسير الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار عواصف ترابية وتقلبات جوية في جازان وأبو عريش
بدأت نوكيا بالترويج لهاتف أندرويد جديد طورته لتكون عملية صيانته سهلة، وجهّزته بتقنيات وكاميرات ممتازة.
ويأتي هاتف Nokia G42 بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (165/75.8/8.6) ملم، وزنه 193جم.
وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبًا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجا بايت قابلة للتوسع عبر شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميجا بيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميجا بيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط.