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جهّز بتقنيات وكاميرات ممتازة

هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا
المواطن - فريق التحرير

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بدأت نوكيا بالترويج لهاتف أندرويد جديد طورته لتكون عملية صيانته سهلة، وجهّزته بتقنيات وكاميرات ممتازة.

تقنيات وكاميرات ممتازة

ويأتي هاتف Nokia G42 بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (165/75.8/8.6) ملم، وزنه 193جم.

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وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبًا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجا بايت قابلة للتوسع عبر شرائح microSDXC.

ثلاثية العدسة

أما كاميرته الأساسية فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميجا بيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميجا بيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط.

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