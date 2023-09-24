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ضمن منافسات الدوري الألماني

هاري كين يخطف الأنظار مع بايرن ميونيخ

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
هاري كين يخطف الأنظار مع بايرن ميونيخ
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الإنجليزي هاري كين، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضمن منافسات الدوري الألماني، ليستمر في تسجيل الأرقام القياسية.

تألق هاري كين مع البايرن

ونجح هاري كين في تسجيل هاتريك خلال مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم، لتكون هذه الثلاثية الأولى له مع العملاق البافاري منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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هاري كين
هاري كين مع كرة الهاتريك – المصدر @FCBayernEN

كما قدم هاري كين تمريرتين حاسمتين في المباراة، سجلهما ليروي ساني وماتيس تيل، ليواصل ترك بصماته من العملاق البافاري، ويكون من أبرز لاعبيه في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح هاري كين أول لاعب يسجل 7 أهداف مع البايرن خلال أول 5 جولات يخوضها في الدوري الألماني، ليتفوق على أساطير النادي السابقين، وفي مقدمتهم جيرد مولر وميروسلاف كلوزه، حيث أحرزا 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.

هاري كين
هاري كين مع كرة الهاتريك – المصدر @HKane

فوز بايرن ميونيخ ضد بوخوم

ولعب بايرن ميونيخ ضد بوخوم بالأمس على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق العملاق البافاري لفوز كاسح بسبعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 3 نقاط، ليتواجد في المركز الرابع عشر.

بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernAr

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