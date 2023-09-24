هاري كين يخطف الأنظار مع بايرن ميونيخ

واصل النجم الإنجليزي هاري كين، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضمن منافسات الدوري الألماني، ليستمر في تسجيل الأرقام القياسية.

تألق هاري كين مع البايرن

ونجح هاري كين في تسجيل هاتريك خلال مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم، لتكون هذه الثلاثية الأولى له مع العملاق البافاري منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما قدم هاري كين تمريرتين حاسمتين في المباراة، سجلهما ليروي ساني وماتيس تيل، ليواصل ترك بصماته من العملاق البافاري، ويكون من أبرز لاعبيه في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح هاري كين أول لاعب يسجل 7 أهداف مع البايرن خلال أول 5 جولات يخوضها في الدوري الألماني، ليتفوق على أساطير النادي السابقين، وفي مقدمتهم جيرد مولر وميروسلاف كلوزه، حيث أحرزا 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.

فوز بايرن ميونيخ ضد بوخوم

ولعب بايرن ميونيخ ضد بوخوم بالأمس على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق العملاق البافاري لفوز كاسح بسبعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 3 نقاط، ليتواجد في المركز الرابع عشر.