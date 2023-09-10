هالاند : أتمنى لو أمتلك مهارة المراوغة مثل ميسي

كشف النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن الميزة التي يمتلكها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، حيث أعرب عن أمنيته بأن يمتلك مثلها.

تصريحات هالاند

وقال اللاعب النرويجي في حوار مع مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية: ” كل لاعب وله طريقة لعب مختلفة، ونجحت في التألق مع مانشستر سيتي حيث نجحت في تحقيق 3 ألقاب كان شعورًا جيدًا للغاية”.

وتابع: ” ميسي لديه ميزة المراوغة، تمنيت لو أنني أملكها، ونجحت في أن أكون هدافًا للدوري الإنجليزي، بسبب مساعدة زملائي يا له من أمر مميز”.

يذكر أن نجم مانشستر سيتي دخل ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 حيث يقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.