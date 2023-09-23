هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أن الرحلة رقم MS905 والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبًا، هبطت اضطراريًا بمطار الدمام الدولي بسبب عطل فني مفاجئ.

الهبوط في مطار الدمام

وقالت الشركة في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن قائد الطائرة من طراز B737-800 طلب السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي وذلك حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية.

فحص الطائرة

وأضافت أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

هذا، وقامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الدمام لنقل ركاب الرحلة MS905 إلى دبي.