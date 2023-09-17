هدايا بوتين لزعيم كوريا الشمالية تثير رعبًا في أوروبا

تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دروعًا واقية وطائرات بدون طيار كهدية وداع في ختام رحلة إلى روسيا أثارت قلق الغرب.

هدايا بوتين لـ كيم

أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سترة مضادة للرصاص وطائرات بدون طيار أثناء مغادرته روسيا، بحسب “سي إن إن” الأمريكية.

وجاء ذلك في ختام زيارة استمرت ستة أيام أجرى خلالها زعيم كوريا الشمالية محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مما أثار احتمال أن تزود كوريا الشمالية روسيا بأسلحة لمساعدتها في غزو أوكرانيا.

زيارة غير عادية

يسافر كيم قليلاً إلى الخارج، وقد حظي بترحيب كبير، وقضى معظم الرحلة في زيارة المواقع العسكرية الروسية. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات شديدة وتحتاج إلى كل شيء من الطاقة إلى الغذاء حتى التكنولوجيا العسكرية.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن حاكم منطقة بريموري في أقصى شرق روسيا، أعطى كيم أثناء مغادرته، سترة مضادة للرصاص ومجموعة من الطائرات بدون طيار.

وأضافت الوكالة “هذا درع للجسم مزود بمناطق حماية للصدر والكتفين والحلق والفخذ، وهو أخف بكثير من نظائره المعروفة”.

هدايا أثارت قلق الغرب

وأضافت تاس أن كيم حصل أيضًا على خمس طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي تم إنتاجها في نفس المنطقة، بالإضافة إلى طائرة استطلاع بدون طيار من طراز Geranium-25. وكانت هدية إضافية عبارة عن مجموعة من الملابس الخاصة غير المرئية لكاميرات التصوير الحراري.

وشوهد كيم وهو يستقل قطاره الشخصي المدرع بعد حفل وداع مهيب على الأراضي الروسية، فيما غادر كيم محطة سكة حديد أرتيوم، في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي.

اختتام زيارة كيم لروسيا

ومن المتوقع أن يسافر قطار كيم أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلاً) من أرتيوم إلى بلدة خاسان الحدودية، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.

التقى كيم وبوتين في أقصى شرق روسيا يوم الأربعاء الماضي وناقشا العديد من القضايا خلال اجتماع سري استمر خمس ساعات في ميناء فوستوشني كوزمودروم الفضائي، حيث قال بوتين إن كيم أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمكان، حيث جعلت كوريا الشمالية تكنولوجيا الفضاء أولوية.

قلق أمريكي

وأعرب كيم عن دعمه لبوتين بعد محادثاتهما قائلا “سأقف دائمًا إلى جانب روسيا”. ووصف بوتين مناقشاتهما بأنها “موضوعية للغاية”.

وعلى خلفية الاجتماع، صدر تحذير الحكومة الأمريكية في وقت سابق من الشهر من أن مفاوضات الأسلحة “تتقدم بنشاط” بين البلدين. لم يتم الإعلان عن أي صفقات علنًا.