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يتنافس مع هدف سفيان بن دبكة وماكسيمين

هدف تاليسكا في الرائد ينافس على أفضلية الجولة السادسة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
هدف تاليسكا في الرائد ينافس على أفضلية الجولة السادسة
المواطن - فريق التحرير

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دخل هدف البرازيلي تاليسكا نجم النصر في شباك الرائد ضمن أجمل 3 أهداف في الجولة السادسة من دوري روشن، حيث يتنافس مع هدفي الجزائري سفيان بن دبكة في الخليج والفرنسي سان ماكسيمين لاعب الأهلي في شباك التعاون.

وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري روشن انطلقت الخميس الماضي بفوز الاتحاد على الأخدود، وفوز الوحدة على نادي ضمك بنتيجة 4/ 2.

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وفي لقاءات أول أمس الجمعة، فاز الشباب على الفيحاء بهدف دون رد، وفاز الهلال على الرياض بسداسية مقابل هدف، أما الفتح ففاز على الخليج بثلاثية لهدف.

وفي مباريات أمس، فاز الاتفاق على أبها بثلاثية مقابل هدف، وفاز النصر على الرائد بثلاثية لهدف، بينما تعادل الحزم مع الطائي بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي على التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

 

 

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