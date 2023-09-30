هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول

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انتهت مباراة توتنهام ضد ليفربول بفوز ثمين لنادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان نادي توتنهام بادر بتسجيل هدف التقدم عبر اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة الـ 36 ثم سجل اللاعب الهولندي كودي جاكبو هدف التعادل لـ ليفربول في الدقيقة الـ 45.
وفي ظل سعي ليفربول لإحراز الهدف الثاني بعد طرد كل من الإنجليزي جونز والبرتغالي ديوجو جوتا من صفوفه، سجل مدافع الريدز، الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز لـ توتنهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 95، ليفوز الفريق اللندني بنتيجة 2-1 ويحقق النقاط الثلاث.
وبعد نهاية مباراة توتنهام ضد ليفربول، أصبح رصيد توتنهام 17 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.
وكانت مباريات اليوم في الجولة السابعة، انتهت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، وفوز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد.