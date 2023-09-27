هدف يُهدي الفوز لـ يوفنتوس ضد ليتشي

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انتهت مباراة يوفنتوس ضد ليتشي مساء الثلاثاء، بفوز يوفنتوس بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني سجل اليوفي هدفه الوحيد عبر مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة الـ 58.
وحافظ اليوفي على الفوز ليصبح رصيده 13 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز الرابع.
وتُستكمل مباريات الجولة السادسة اليوم الأربعاء بإقامة 6 مباريات وهم “إمبولي ضد ساليرنيتانا، هيلاس فيرونا ضد أتالانتا، كالياري ضد ميلان، إنتر ميلان ضد ساسولو، لاتسيو ضد تورينو، نابولي ضد أودينيزي”.
وتُختتم مباريات الجولة السادسة غدًا الخميس بإقامة 3 مباريات وهم “مونزا ضد بولونيا، فروسينوني ضد فيورنتينا، جنوى ضد روما”.