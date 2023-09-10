هروب عريس ليلة الزفاف والأب ينقذ الموقف بطريقته الخاصة مقتل وإصابة 6 في تحطم طائرة بالمجر جماهير الاتحاد: رحيل مارسيلو غروهي مرفوض صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في السعودية الشبابيون يدعمون ماجد المرزوقي بعد إيقافه سنة وفاة مواطن بسبب وجبة طعام بجدة روسيا ترى إعلان مجموعة العشرين متوازنًا محامٍ لـ “المواطن”: حالة واحدة يعاقب فيها ولي الأمر لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها
كشفت وسائل إعلام إندونيسية عن تحول فرحة شابة أندونيسية، إلى كابوس بعد فرار عريسها الذي عاشت معه قصة حب طويلة قبل أن يقررا الزواج أخيراً، لكن الفرحة لم تكتمل حيث لاذ العريس بالفرار في يوم زفافهما، ولكن أبا الشاب أنقذ الموقف وتزوج عروس ابنه الذي هرب، بسبب ما وصف بتكاليف الحفل باهظة الثمن.
وعرفت وسائل الإعلام الإندونيسية الشابة فقط باسم SA، وتنحدر من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، جمعتها علاقة طويلة الأمد مع العريس قبل يوم الزفاف.
ومع وصول خبر هروب العريس، لم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الحفل والمهر المدفوع أساسًا، فكان الحل البديل أن يقوم والد العريس الهارب بالزواج بدلا منه.
وأكد شقيق العروس، أن عائلة الشاب أبلغتنا أنه مفقود ولا يمكن العثور عليه. وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية 1700 دولار على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي.
كانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر الكثيرون من الوضع بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.