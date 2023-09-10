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هروب عريس ليلة الزفاف والأب ينقذ الموقف بطريقته الخاصة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
هروب عريس ليلة الزفاف والأب ينقذ الموقف بطريقته الخاصة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام إندونيسية عن تحول فرحة شابة أندونيسية، إلى كابوس بعد فرار عريسها الذي عاشت معه قصة حب طويلة قبل أن يقررا الزواج أخيراً، لكن الفرحة لم تكتمل حيث لاذ العريس بالفرار في يوم زفافهما، ولكن أبا الشاب أنقذ الموقف وتزوج عروس ابنه الذي هرب، بسبب ما وصف بتكاليف الحفل باهظة الثمن.

هرب ليلة الزفاف

وعرفت وسائل الإعلام الإندونيسية الشابة فقط باسم SA، وتنحدر من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، جمعتها علاقة طويلة الأمد مع العريس قبل يوم الزفاف.

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ومع وصول خبر هروب العريس، لم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الحفل والمهر المدفوع أساسًا، فكان الحل البديل أن يقوم والد العريس الهارب بالزواج بدلا منه.

مفقود ولا يمكن العثور عليه

وأكد شقيق العروس، أن عائلة الشاب أبلغتنا أنه مفقود ولا يمكن العثور عليه. وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية 1700 دولار على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي.

كانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر الكثيرون من الوضع بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.

 

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