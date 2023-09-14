هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحسكة السورية

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفقًا لوسائل إعلام عربية.
ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 23:40 من منتصف ليل اليوم، على عمق 10 كم عن سطح الأرض.
وبحسب وسائل الإعلام، كان مركز الهزة منطقة بيرجنايى وامتدت على مسافة 156 كم.