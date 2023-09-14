هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحسكة السورية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفقًا لوسائل إعلام عربية.

على عمق 10 كم

ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 23:40 من منتصف ليل اليوم، على عمق 10 كم عن سطح الأرض.

وبحسب وسائل الإعلام، كان مركز الهزة منطقة بيرجنايى وامتدت على مسافة 156 كم.