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شعر بها سكان كركوك

هزة أرضية تضرب العراق

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
هزة أرضية تضرب العراق
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام عراقية أن هزة أرضية، ضربت العراق ليل الأحد/ الاثنين.

هزة أرضية

وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.

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وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

ولفت المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا

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