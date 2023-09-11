ماكرون يرفض سحب القوات الفرنسية من النيجر هزة أرضية تضرب العراق ترتيب مجموعة صربيا بعد هاتريك ميتروفيتش ضد ليتوانيا إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد على عسير اليوم زلزال المغرب تعادل قوته نحو 30 قنبلة ذرية سلمان المؤشر يحدد وجهته الجديدة بعد مغادرة الأهلي عطل فني يؤخر إقلاع طائرة رئيس الوزراء الكندي من الهند فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب بدر بن فرحان يؤكد لمديرة اليونسكو اهتمام السعودية لاستضافة موندياكلت 24 قتيلًا وعشرات المفقودين بغرق قارب بنيجيريا
أكدت وسائل إعلام عراقية أن هزة أرضية، ضربت العراق ليل الأحد/ الاثنين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.
ولفت المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.
كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.