هزة أرضية تضرب العراق

أكدت وسائل إعلام عراقية أن هزة أرضية، ضربت العراق ليل الأحد/ الاثنين.

هزة أرضية

وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

ولفت المركز إلى الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرق كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

كما لم يتم الإعلان عن أضرار مادية أو بشرية بعد.