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على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح

هزة قوية تضرب مصر ومخاوف من تنبؤات العالم الهولندي

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
هزة قوية تضرب مصر ومخاوف من تنبؤات العالم الهولندي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، وقوع هزة أرضية بقوة 4,4 على مقياس ريختر اليوم الأربعاء.

هزة أرضية بمصر

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً، وشعر بها سكان غالبية المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترًا .

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كما أشار إلى أنه لم يرد ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

توقعات العالم الهولندي

جاءت تلك الهزة الأرضية بعد أيام من توقعات جديدة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس، رجح فيها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا.

كما اعتبر أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطاً زلزالياً قوياً نسبياً، لكنه لم يحدد مصر على الإطلاق.

كذلك ألمح العالم الهولندي إلى إمكانية حدوث هذا النشاط بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.

وأضاف قائلاً قبل أيام: “علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل، إذ غالبًا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى.. ثم لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر”.

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