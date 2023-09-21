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قبل مواجهة برسبوليس في دوري الأبطال

هكذا وصف محمد بن سلمان الترحيب الإيراني بـ النصر

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
هكذا وصف محمد بن سلمان الترحيب الإيراني بـ النصر
المواطن - فريق التحرير

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أشاد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بالاستقبال الكبير الذي حظت به بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في إيران، قبل مواجهة برسبوليس.

محمد بن سلمان يُشيد باستقبال النصر

وقال محمد بن سلمان خلال تصريحاته لقناة Fox News الأمريكية: “الترحيب الكبير من الإيرانيين لفريقنا السعودي رائع، وأخذنا هذا الموضوع بشكل إيجابي للغاية”.

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النصر في طهران
جانب من استقبال الجماهير للفريق – المصدر @AlNassrFC

وجاء تعليق محمد بن سلمان بعد الاستقبال التاريخي الذي حظت به بعثة النصر في إيران، حيث امتلأت شوارع طهران بلوحات تحمل صور اللاعبين، كما احتشدت الجماهير بأعداد كبيرة في المطار لاستقبال الفريق.

وركضت الجماهير خلف حافلة النصر من المطار وحتى الفندق، كما حاول البعض تسلق الجبل، من أجل الوصول إلى فندق إقامة بعثة العالمي، وملاقاة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي لاقى تفاعلًا إعلاميًا كبيرًا.

نادي النصر - محمد بن سلمان
الجماهير تتسلق الجبل

فوز النصر بثنائية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد واجه نظيره برسبوليس في إيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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