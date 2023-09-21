هكذا وصف محمد بن سلمان الترحيب الإيراني بـ النصر

أشاد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بالاستقبال الكبير الذي حظت به بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في إيران، قبل مواجهة برسبوليس.

محمد بن سلمان يُشيد باستقبال النصر

وقال محمد بن سلمان خلال تصريحاته لقناة Fox News الأمريكية: “الترحيب الكبير من الإيرانيين لفريقنا السعودي رائع، وأخذنا هذا الموضوع بشكل إيجابي للغاية”.

وجاء تعليق محمد بن سلمان بعد الاستقبال التاريخي الذي حظت به بعثة النصر في إيران، حيث امتلأت شوارع طهران بلوحات تحمل صور اللاعبين، كما احتشدت الجماهير بأعداد كبيرة في المطار لاستقبال الفريق.

وركضت الجماهير خلف حافلة النصر من المطار وحتى الفندق، كما حاول البعض تسلق الجبل، من أجل الوصول إلى فندق إقامة بعثة العالمي، وملاقاة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي لاقى تفاعلًا إعلاميًا كبيرًا.

فوز النصر بثنائية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد واجه نظيره برسبوليس في إيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.