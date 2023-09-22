هلاليون يطالبون بتعيين ياسر القحطاني بديلًا لـ جيسوس

طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، تعيين ياسر القحطاني مدربًا للفريق الكروي الأول بالنادي خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وقالت فئات عريضة من الجماهير الزرقاء إن القحطاني يعشق الهلال ويحبه الكثيرون في النادي كما أنه صغير بالعمر وسيكون قريبًا من اللاعبين مما يسهل عودة الأزرق لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.

القحطاني صاحب الـ 40 عامًا يُعد واحدًا من أبرز الهدافين في تاريخ نادي الهلال والمنتخب السعودي، حيث اعتزل كرة القدم في عام 2019 بعد مسيرة حافة بالإنجازات.

مطالب بإقالة جيسوس

وكان المدرب جيسوس تعرض لانتقادات وطالب الكثيرون بإقالته بعد تعادل الهلال مع فريق نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين الماضي ثم التعادل أمس مع نادي ضمك في دوري روشن.

وفي سياق آخر، علق خالد العقيلي نجم نادي النصر السابق على الأزمة الأخيرة التي دارت بين القحطاني والناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز.

أزمة ياسر القحطاني

الأزمة كانت بدأت بعد تعادل الهلال مع نافباخور، مما جعل كلاً من القحطاني وناصر الشمراني ينتقدان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع المطالبة برحيله.

ليخرج الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ” ما قاله كل من القحطاني والشمراني ليس آراءً فنية بل شيئًا آخر”.

القحطاني رد ردًا قويًا على الجماز حيث وصفه بأنه ناقد رياضي غير مهني.

وقال العقيلي بعد تلك الأزمة عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” كلنا تابعنا ما حدث بين ياسر القحطاني وعبدالرحمن الجماز، ما لفت انتباهي هو تأييد الشارع النصراوي من لاعبين قدامى وإعلاميين وجماهير لياسر”.

وأضاف العقيلي: ” لو كان سامي الجابر مكان ياسر هل كان سامي سيجد هذه الوقفة والتأييد، لا أظن ذلك”.