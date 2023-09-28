Icon

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي Icon تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي Icon 7 أحياء مستفيدة من السجل العقاري بالرياض Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon آلية الحصول على 150 ألف ريال غير مستردة من سكني Icon الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم المناطق بدءًا من الغد Icon مواجهة خاصة بين ياسين بونو وكاراسكو Icon تسليم منازل المستفيدين من ترميم بالرياض والأحساء وحفر الباطن Icon الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار بـ دورة الألعاب الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة الشباب غدًا

هلال جيسوس لا ينهض سريعًا بالدوري

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
هلال جيسوس لا ينهض سريعًا بالدوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، في مصالحة الجماهير الهلالية، بعد تذبذب المستوى مؤخرًا، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة الشباب.

الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة

العثور على تمساح في فمه بقايا جثة بشرية

العثور على تمساح في فمه بقايا جثة بشرية

وقبل مباراة الغد، تحتل كتيبة جيسوس المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

الهلال لا ينهض سريعًا مع جيسوس

ويسعى جيسوس لتفادي تكرار عادته بعدم النهوض سريعًا في الدوري عند التعثر بتعادل، خلال مواجهة الشباب غدًا، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي ضد ضمك في الجولة السابقة.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

وفي الولاية الأولى لجيسوس مع الهلال قبل 5 أعوام تقريبًا، تعرض الفريق الأول لكرة القدم إلى تعادلين متتاليين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018\ 2019.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في الجولة العاشرة، قبل أن يسقط في فخ التعادل في المباراة التالية أمام النصر، وتكرر الأمر ذاته خلال مواجهة التعاون والرائد في الجولتين 15 و16، قبل أن يتم إقالته.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم