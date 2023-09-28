هلال جيسوس لا ينهض سريعًا بالدوري

يأمل المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، في مصالحة الجماهير الهلالية، بعد تذبذب المستوى مؤخرًا، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة الشباب.

الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، تحتل كتيبة جيسوس المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

الهلال لا ينهض سريعًا مع جيسوس

ويسعى جيسوس لتفادي تكرار عادته بعدم النهوض سريعًا في الدوري عند التعثر بتعادل، خلال مواجهة الشباب غدًا، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي ضد ضمك في الجولة السابقة.

وفي الولاية الأولى لجيسوس مع الهلال قبل 5 أعوام تقريبًا، تعرض الفريق الأول لكرة القدم إلى تعادلين متتاليين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018\ 2019.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في الجولة العاشرة، قبل أن يسقط في فخ التعادل في المباراة التالية أمام النصر، وتكرر الأمر ذاته خلال مواجهة التعاون والرائد في الجولتين 15 و16، قبل أن يتم إقالته.