هل التسجيل في حساب المواطن متاح للدفعات القادمة؟ وماذا عن الدعم الإضافي؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أن التسجيل في البرنامج متاح ومستمر ويمكن لأي مواطن مستوفٍ للشروط التسجيل والاستفادة من الدعم خلال الدفعات القادمة.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه: “هل سوف يستمر الدعم للدفعات القادمة وهل التسجيل بالبرنامج ما زال متاحاً حالياً؟
وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “نعم، التسجيل متاح وبإمكانك التقدم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa وتنفيذا للتوجيه الكريم ، الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، سعدنا بخدمتك”.
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).
2- اختيار رمز التسجيل الجديد.
3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.
4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.
5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.
6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.
8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.
9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.