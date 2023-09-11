هل تؤثر القضايا السياسية على قمة العشرين؟

أكد الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، أن قمة العشرين، لا يمكن أن تتجاهل التجاذبات السياسية بكل ظروفها، ولعل أبرزها وأكثرها حدة على المستوى الدولي الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا تأثير القضايا السياسية على مسار القمة.

التجاذب السياسي

وأشار الجاسر، خلال لقاء مع قناة إم بي سي، إلى أن محاولة التجافي أو البعد عن هذه النقطة والوصول جانب اقتصادي، هي محاولة الدول للتركيز على دورها الأساسي، موضحًا أن هناك بعض الدول تسعى لتسيس القمة للحصول على بيان يشمل مواقف سياسية معينة تجاه قضايا، في المقابل هناك دول ومنها السعودية تركز بالتأكيد على أن تكون القمة مركزة في منظورها الأساسي كدور تنموي.

وعن إمكانية تأثير القضايا السياسية على مسار القمة، لفت الجاسر إلى أن انحراف القمة بأي شكل من الأشكال، ودخولها في السياق السياسي، سيؤدي بالتالي إلى خلخلة مفهوم القمة، وكسر مسألة التعاون الاقتصادي، والتنموي والدور الذي يمكن أن تساهم فيه دول المجموعة في خلق الاستقرار.

الاستقرار الاقتصادي

وكشف الجاسر أسباب تعنت السعودية في قبول دعوة بريكس على سبيل المثال، حيث أكد أنها كانت ترغب في أن تطمئن أن هذه المجموعة ستعمل وفق معايير اقتصادية لخلق مسارات أخرى مختلفة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفك الاحتكار، ولا تؤدي إلى تبني مواقف سياسية.

وأردف: التجاذبات السياسية قائمة ولكن لا يجب أن تطغى على القمة ولا يبدو أنها طغت على القمة، إلا إذا طرأت في حوارات ثنائية بهذا الشكل، لكن أعتقد أن القمة نجت من هذه التجاذبات السياسية، واستطاعت الدول العاملة في المنطقة أن تخرج حتى الآن بصورة متوازنة ومركزة على الجانب السياسي، وعلى القدر التي تقوم به القمة مثل تأسيس بنوك تنموية، ومساعدة الدول النامية في معالجة الديون، ومعالجة أزمة المناخ، فهذه قضايا تهم الجميع، وهو ما ظهر في القمة حتى الآن.