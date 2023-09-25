Icon

موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي Icon هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟ Icon الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها Icon أزمة دولية جديدة تشتعل بين كوسوفو وصربيا وكلمة السر روسيا Icon لحظة القبض على أكبر عصابة دولية لتهريب الكبتاجون في دبي Icon تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون Icon الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة Icon الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية Icon إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن لحظة استلامهم رشاوى Icon تشكيل النصر لمواجهة أُحد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد المطالبة بإقالته مؤخرًا

هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية، مصير المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك بعد المطالبة بإقالته مؤخرًا.

مصير جيسوس 

وقال حامد القرني الإعلامي في قناة 24 الرياضية عبر حسابه في منصة “إكس”: “المدرب البرتغالي مستمر مع الهلال ولا توجد أي نية لإلغاء عقده قبل مواجهة الشباب القادمة”.

قد يهمّك أيضاً
الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة

الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة

فجر السعيد تحصل على الإقامة الدائمة في مصر

فجر السعيد تحصل على الإقامة الدائمة في مصر

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة الشباب مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضد الجبلين 

وفي وقت سابق، صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي الجبلين بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز الهدف الوحيد لـ الهلال في الدقيقة الـ 65.

وحافظ الهلال على فوزه ليعبر إلى دور الـ 16 رفقة أندية الشباب والاتفاق والتعاون والحزم والنجمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار