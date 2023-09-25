هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟

كشفت تقارير إعلامية، مصير المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك بعد المطالبة بإقالته مؤخرًا.

مصير جيسوس

وقال حامد القرني الإعلامي في قناة 24 الرياضية عبر حسابه في منصة “إكس”: “المدرب البرتغالي مستمر مع الهلال ولا توجد أي نية لإلغاء عقده قبل مواجهة الشباب القادمة”.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة الشباب مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.

الهلال ضد الجبلين

وفي وقت سابق، صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي الجبلين بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز الهدف الوحيد لـ الهلال في الدقيقة الـ 65.

وحافظ الهلال على فوزه ليعبر إلى دور الـ 16 رفقة أندية الشباب والاتفاق والتعاون والحزم والنجمة.