هندرسون: لم أتحدث مع محمد صلاح بشأن عرض الاتحاد

علق نجم فريق الاتفاق، الإنجليزي جوردان هندرسون، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن احتمالية انضمام زميله السابق في صفوف ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح إلى الاتحاد هذا الصيف.

تعليق هندرسون على انتقال صلاح للاتحاد

وقال هندرسون: “لم أتحدث مع محمد صلاح بشأن ذلك.. تحدثت معه فقط خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، عندما كان يسألني عما إذا كنت على ما يرام، وعن الحياة هناك بالنسبة لي.. ومثل هذه الأمور”.

وتابع خلال مقابلة مع صحيفة “ذي أتلتيك” البريطانية: “من الطبيعي أن يتصل به الجميع، وأن يرسلوا له الرسائل النصية.. لكني لا أعرف حقًا ما الذي يحدث بالضبط، أنا فقط أقرأ ما يقال في وسائل الإعلام، فيما يتعلق بالعروض المقدمة له”.

واختتم هندرسون تصريحاته قائلًا: “سيكون مثيرًا للاهتمام رؤية ما سيحدث، لأن محمد صلاح لاعب ورجل رائع.. ومهما حدث سيكون له تأثير كبير، سواء كان ذلك في ليفربول أو في الدوري السعودي، وحاليًا أو في المستقبل”.

الاتحاد يحاول ضم محمد صلاح

وتبذل إدارة نادي الاتحاد جهدًا كبيرًا، من أجل حسم صفقة محمد صلاح هذا الصيف، وتؤكد التقارير تقديم عرض يتجاوز الـ200 مليون جنيه إسترليني، أملًا في إقناع ليفربول ويورجن كلوب ببيعه قبل نهاية الميركاتو اليوم.

ويُعد صلاح صاحب الـ31 عامًا، الأكثر تسجيلًا للأهداف ومساهمة في الأهداف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث شارك في 222 مباراة، ونجح في تسجيل 139 هدفًا، كما قدم 60 تمريرة حاسمة.