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هواوي تفتتح مركزًا للبيانات السحابية في الرياض

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
هواوي تفتتح مركزًا للبيانات السحابية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي تكنولوجي (HWT.UL)، اليوم الاثنين، افتتاح مركز بيانات سحابي في العاصمة السعودية الرياض في محاولة لتنمية عروض خدماتها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مركز البيانات السحابية في الرياض

قال مسؤول في الشركة في إحاطة: إن مركز البيانات السحابية في الرياض، وهو المركز الثلاثين لشركة هواوي في جميع أنحاء العالم، سيدعم الخدمات الحكومية للمملكة العربية ويسمح بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة باللغة العربية.

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قال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي للشركة: إن تنفيذ سحابة هواوي لا يتعلق بنا فقط، ولكنه جسر سيجلب شركات صينية أخرى إلى المملكة العربية السعودية، بحسب “رويترز”.

تطوير الاقتصاد الرقمي

وقال: إن هذه الخطوة ستساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد، مضيفًا أن هواوي افتتحت مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية هذا العام.

قالت المملكة العربية السعودية سابقًا: إنها لن توقع عقودًا مع شركات أجنبية لم يكن لها مقر إقليمي في المملكة بعد هذا العام.

منطقة السحابة السعودية

في فبراير، قالت هواوي: إنها ستستثمر 400 مليون دولار في منطقة السحابة السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يأتي ذلك تزامنًا مع افتتاح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، اليوم الاثنين، أعمال “قمة هواوي كلاود السعودية 2023″؛ والتي ترعاها الوزارة وتنظمها شركة “هواوي” بهدف الارتقاء بإمكانات التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية السعودية الطموحة 2030، وذلك بحضور نائب الرئيس الأول في هواوي والرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستيفن يي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة ورواد قطاعي التقنية والأعمال المحليين والإقليميين.

مستقبل السعودية الرقمي

ويأتي إطلاق القمة في إطار سعي الوزارة والشركة، لتوسيع التعاون، ودعم العلاقات والرؤى ذات الصلة، بما يتيح قيادة مساعي التحول الرقمي في السعودية والعالم بشكلٍ يتناسب مع التطلعات والمتطلبات.

وسلطت القمة التي انطلقت تحت شعار “الارتقاء بالمعلومات من أجل المملكة”؛ الضوء على التزام “هواوي كلاود” تجاه مستقبل السعودية الرقمي، حيث قدم الحدث المنصة المثلى لتبادل المعرفة ونسج العلاقات والتعاون، بغية تحفيز الشركات الوطنية والعالمية على مشاركة قصص النجاح وأفضل الممارسات والرؤى حول مسيرة التحول الرقمي.

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