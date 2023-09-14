Icon

سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا Icon وزير الداخلية: بجهود رجال الأمن المخلصين لن ينجو أحد كائنًا من كان Icon القبض على مواطنَين يعملان في أحد القطاعات الأمنية و3 إثيوبيين روجوا المخدرات Icon نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في قمة مجموعة الـ77 + الصين Icon أزمة الرواتب تمنع برشلونة من قيد بديل ليفاندوفسكي Icon تقرير مرتقب من ناسا حول الأجسام الطائرة المجهولة Icon أمهات يحذرن من حلوى شهيرة تسد أمعاء الأطفال Icon خسارة الأخدود ضد الاتحاد والعميد في الصدارة مؤقتًا Icon السعودية الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين المتفردة باحتواء التضخم Icon طفلة تخنق نجل التيك توكر ياسمين تأثرًا بالألعاب الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استنكرته الزبونة

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
المواطن - فريق التحرير

كثير من الأشخاص يهوى شراء الماركات العالمية، بل يتنافس مع الآخرين في شرائها حتى إن كلفته راتبه.

الماركات حجة مقنعة لارتفاع سعر المنتج

وصار هوس شراء الماركات سائدًا في المجتمعات، خاصة في العالم النامي الذى لا ينتج ولا يصنع، لكنه يعتمد اعتمادًا أساسيًّا على المستورد والخامات التي تستخدمها هذه الماركات، بل أصبحت حجة أصحاب المحلات لتبرير ارتفاع أسعار بعض الموديلات.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدعو لتكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي

السعودية تدعو لتكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي

خالد بن سلمان يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية

خالد بن سلمان يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية

فستان بـ 20 ألف لأنه براند!

وفي هذا الإطار، وثق مقطع فيديو استنكار سيدة من ارتفاع سعر فستان تقليدي الذي وصل إلى 20 ألف ريال، وبسؤالها عن السبب أبلغها البائع بأنه “براند” وردت عليه الزبونة بأنه يباع أفضل من هذا الفستان ولا يتجاوز سعره 50 ريالًا!

مظاهر خداعة

ويلجأ بعض المستهلكين لشراء الماركات لإرضاء نفسه ومجتمعه الذى يهتم أكثر بالمظاهر الخارجية الخداعة حتى ينال الرضا في عيون الغير ويحترموه ويجلوه، وقد تصل أن يرفعه المجتمع من طبقة مجتمعية لأخرى، لمجرد أنه يرتدي ماركة غالية حتى إن كانت غير أصلية.

أسباب شراء الماركات

والاندفاع والحركة السريعة في الاتجاه نحو شراء الماركات العالمية يعود لعدة عوامل ومجموعة أسباب وقد تكون نفسية، منها: أن البعض يشتري تلك المنتجات العالمية ويمتلكها كسلوك أو تصرف يتوصل به للتغلب على قصور وعدم جدارة أو كتعويض عن النقص العاطفي والمادي في حياته.

ويفضل البعض الآخر التفاخر بالمقتنيات والمشتريات الثمينة فالأمر يرتبط لديه بالمكانة الاجتماعية والوضع داخل النسق الاجتماعي، والبعض يشتري الماركات للهروب من المشكلات التي تواجهه والفرار منها، أو بسبب الانسياق بالعاطفة وحتى يشعر بالثقة بالنفس والاعتماد عليها والوصول إلى حالة ارتياح تام وشعور داخلي عميق بالرضا والسعادة والسرور والانبساط.

هوس الماركات

وقد أصبح الهوس بتلك الماركات العالمية ظاهرة منتشرة وحالة واقعية، قد تصل أحيانًا إلى حالة مرضية مزمنة ومتأصلة من زمن بعيد، وقد يصعب علاجها عند البعض بسبب حالة عاطفية تكون تعبيرًا عن ميل ونزعة وشعور بالنقص؛ مما أدى بتلك الماركات بمختلف مسمياتها وتعددها وتنوعها إلى التسبب في الكثير من التحديات الحياتية والمجتمعية وحتى الأسرية، وقد يؤدي ذلك إلى نشوب خلافات زوجية ووقوع أزمات أسرية للممارسات الضاغطة لامتلاك سلع من الماركات المعروفة ذات الأسعار العالية والمبالغ الطائلة بل والخيالية في بعض الأحيان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار