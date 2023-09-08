هولندا تمطر شباك اليونان بثلاثية

حقق منتخب هولندا فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب اليونان بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

هولندا تضرب بثلاثية أمام جماهيرها

وسجل المنتخب الهولندي 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من مارتن دي رون وكودي جاكبو وفاوت فيجهورست في الدقائق الـ 17 والـ31 والـ40.

وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب البرتقالي على تفوقه بثلاثية دون رد ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثاني مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

أما منتخب اليونان فمتواجد في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين في 4 جولات مع تبقي مباراة مؤجلة له.