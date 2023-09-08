انطلاق مهرجان العُلا للتمور اليوم الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو لنيويورك تركي آل الشيخ: موسم الرياض حقق 40% من العوائد المتوقعة قبل انطلاقه مقتل 64 شخصًا في هجومين لمسلحين بمالي خالد بن سلمان يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية مطاردة الشرطة الفرنسية لمراهق تنتهي بوفاته دماغيًّا اختناق 7 ركاب داخل طائرة مصرية هولندا تمطر شباك اليونان بثلاثية طعم المندي ألذ في جدة من الرياض لسبب غريب من سيكون بطل Battle Of The Baddest؟
حقق منتخب هولندا فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب اليونان بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وسجل المنتخب الهولندي 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من مارتن دي رون وكودي جاكبو وفاوت فيجهورست في الدقائق الـ 17 والـ31 والـ40.
وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب البرتقالي على تفوقه بثلاثية دون رد ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثاني مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.
أما منتخب اليونان فمتواجد في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين في 4 جولات مع تبقي مباراة مؤجلة له.