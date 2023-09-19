Icon

وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية Icon قصة قرية ليبية اختفت من الخريطة بعد إعصار دانيال Icon إطلاق التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير Icon الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج Icon ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال Icon الصحة الخليجي ينبه من خطر استهلاك البلاستيك Icon تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة بيرسبوليس Icon نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يرأس وفد السعودية بقمة أهداف التنمية المستدامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أجل إيصال جديدها وأحدث الأخبار

هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق قناتها على تطبيق الواتساب، وذلك من أجل إيصال جديدها وأحدث الأخبار.

قناة لهيئة الإذاعة والتلفزيون

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون عبر حسابها على منصة “إكس” إن القناة تأتي مواكبة للتطور التكنولوجي وسرعة نمو العالم الرقمي، ويمكن متابعتها عبر هذا الرابط: (هنا).

قد يهمّك أيضاً
لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها

لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها

رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي

رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي

أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب

وفي أغسطس الماضي، دشنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب وتقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”، وذلك بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن الهيئة تحرص على مواكبة التطور التقني، لذلك تم تدشين تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم