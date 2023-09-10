هيئة التخصصات الصحية تعلن فرصاً وظيفية وتدريبية

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم (رجال / نساء) فرص وظيفية وتدريبية في التخصصات الإدارية والتقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل (البكالوريوس) في التخصصات الإدارية.
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- مسجل في (طاقات).
6- معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادلها.
1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
الفرص الوظيفية:
1- مطور التعلم الإلكتروني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في التعلم الإلكتروني أو أي مجال من مجالات تقنية المعلومات.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- التخصصات الإدارية (تمهير):
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2- مطوّر التعلم الإلكتروني:
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