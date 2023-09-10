Icon

19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني Icon اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض Icon وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon الأحساء ورفحاء الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon هيئة التخصصات الصحية تعلن فرصاً وظيفية وتدريبية Icon ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 2012 Icon “أديس القابضة” تحدد النطاق السعري للاكتتاب العام في تداول Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon ‏”كرامة” بعسير تعقد عموميتها وتطلق هويتها الجديدة Icon دور محوري كبير للسعودية على الصعيد الدولي.. قمة العشرين نموذجاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
 في التخصصات الإدارية والتقنية

هيئة التخصصات الصحية تعلن فرصاً وظيفية وتدريبية

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
هيئة التخصصات الصحية تعلن فرصاً وظيفية وتدريبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم (رجال / نساء) فرص وظيفية وتدريبية في التخصصات الإدارية والتقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية:

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل (البكالوريوس) في التخصصات الإدارية.
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- مسجل في (طاقات).
6- معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادلها.

قد يهمّك أيضاً
الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو لنيويورك

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو لنيويورك

أمطار متفاوتة مع اقتراب فصل الخريف

أمطار متفاوتة مع اقتراب فصل الخريف

مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

الفرص الوظيفية:
1- مطور التعلم الإلكتروني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في التعلم الإلكتروني أو أي مجال من مجالات تقنية المعلومات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- التخصصات الإدارية (تمهير):
اضغط هنا

2- مطوّر التعلم الإلكتروني:
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم
الرياضة

سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم

الرياضة
ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ ويُطلعه على برنامج “فاجتبوه لعلكم تفلحون”
حصاد اليوم

رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ...

حصاد اليوم
هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد الثنيان؟
آخر الاخبار

هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد...

آخر الاخبار
مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد الأكل
العالم

مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد...

العالم
لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل نيمار
الرياضة

لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل...

الرياضة
الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات وعدم الترخيص
السعودية اليوم

الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات...

السعودية اليوم
مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل
السعودية اليوم

مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل

السعودية اليوم