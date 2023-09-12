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تزامنًا مع اليوم العالمي للقانون

هيئة المحامين تطلق ماراثون التطوع القانوني

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
هيئة المحامين تطلق ماراثون التطوع القانوني
المواطن - فريق التحرير

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تفتتح الهيئة السعودية للمحامين، يوم غدٍ الأربعاء، ولمدة 10 أيام، فعاليات ماراثون التطوع القانوني، والذي سيقام في 6 مناطق رئيسية حول المملكة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون وحتى اليوم الوطني السعودي، حيث يحتضن العديد من المتطوعين المحامين والقانونيين لتقديم الخدمات القانونية.

النسخة الرابعة

ويأتي الماراثون في نسخته الرابعة استكمالًا لإنجازات الهيئة السعودية للمحامين في تفعيل المسؤولية المجتمعية، وثقافة الاستعانة بالمحامي لتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الوعي المهني مما يساهم في نقل الخبرات المهنية لدى الممارسين القانونيين والمحامين، ورفع مستوى الوعي والإثراء المعرفي القانوني لتعزيز الوقاية القانونية لكافة أفراد المجتمع.

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التطوع القانوني

يذكر أن الهيئة السعودية للمحامين أعلنت في وقت سابق عن روزنامة فعاليات- ماراثون التطوع القانوني- بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، ومنطقة عسير، متضمنة العديد من اللقاءات القانونية وورش العمل والدورات التدريبية والتي يشرف عليها نخبة من المحامين والقانونيين.

في حين ستنطلق روزنامة منطقة الرياض تزامنًا مع افتتاح- ملتقى التطوع القانوني- الذي سيطلق لأول مرة ضمن فعاليات الماراثون في 25 سبتمبر2023م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

 

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