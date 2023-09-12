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بعد موافقة مجلس الوزراء

هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة “إكس” “إنه بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي.

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وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.

توسيع أدوار الهيئة

وبذلك توسعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في أدوارها ومهامها بحيث:

– أصبحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هي الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام: (مرئي ومسموع ومقروء).
– أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات.
– أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

مسؤوليات الهيئة

– تعزز الهيئة دور الإعلام في السعودية، وتحرص على تطويره، كأحد روافد رؤية السعودية 2030.
– تهتم الهيئة بالمواهب الإعلامية، وتمكن دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية.
– ستخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية.

الهيئة والمستثمرون

– ستواصل الهيئة مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاعًا حيويًا، وأحد روافد الاقتصاد الوطني.
– ستضمن الهيئة توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام.
– تدعم الهيئة توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية.

الهيئة وممارسو الإعلام والمختصون

– تحفظ الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حقوق الإعلاميين وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات.
– ستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال:

  • دعم البحوث والدراسات الإعلامية.
  • إقامة الندوات وورش العمل.
  • تقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية.

الهيئة والمجتمع

– سيستمر عمل الهيئة في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية.
– ستستمر الهيئة في حرصها على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية.
– ستستمر الهيئة بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.

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