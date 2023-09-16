هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر الأهلي يهزم التعاون بصعوبة السعودية ثاني بلد عربي يستضيف السوبر الإفريقي 4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة الهلاليون: 60 ألفًا في درة الملاعب للدعم توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 60% خلال الخريف لحظة إصابة مصور مباراة النصر والرائد بعد تصويبة رونالدو الأهلي يتفوق على التعاون بثنائية في الشوط الأول مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن ترخيص النشاط الإعلامي من الهيئة يحفظ الحقوق الإعلامية.
وقالت الهيئة في منشور عبر منصة “إكس” “ترخيص نشاطك الإعلامي من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام يحفظ حقوقك الإعلامية ويحمي إبداعك”.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حينها، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا.
وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة “إكس” “إنه بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي”.
وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.