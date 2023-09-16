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يحفظ أيضًا الحقوق الإعلامية

هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن ترخيص النشاط الإعلامي من الهيئة يحفظ الحقوق الإعلامية.

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة “إكس” “ترخيص نشاطك الإعلامي من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام يحفظ حقوقك الإعلامية ويحمي إبداعك”.

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هيئة تنظيم الإعلام

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حينها، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة “إكس” “إنه بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي”.

وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.

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