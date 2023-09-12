هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مغردة مسيئة للنبي

استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مغردة في منصة إكس، بعد نشرها تغريدات مسيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقها تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب صحيفة اليوم، بدأت تفاصيل الواقعة برصد مجموعة من التغريدات تعمدت صاحبتها الحديث بأسلوب مسيء للرسول الكريم، وأم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها-.