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تمهيدًا لإحالتها للنيابة

هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مغردة مسيئة للنبي

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مغردة مسيئة للنبي
المواطن - فريق التحرير

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استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مغردة في منصة إكس، بعد نشرها تغريدات مسيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقها تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة.

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تفاصيل الواقعة

وبحسب صحيفة اليوم، بدأت تفاصيل الواقعة برصد مجموعة من التغريدات تعمدت صاحبتها الحديث بأسلوب مسيء للرسول الكريم، وأم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها-.

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