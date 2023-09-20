هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها تقوم بإصدار التراخيص الإعلامية وتصنيف المحتوى الإعلامي بمعايير عالمية.

معايير عالمية

وأضافت هيئة تنظيم الإعلام عبر حسابها على منصة “إكس” أنها تصنف المحتوى الإعلامي لتحقق بذلك بيئة إعلامية منظمة وجذابة.

هيئة تنظيم الإعلام

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حينها، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة “إكس” “إنه بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملًا بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي”.

وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.