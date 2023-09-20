5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة بيان مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا 6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد حالات الإصابة بالصداع بسبب تناول الكافيين
أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها تقوم بإصدار التراخيص الإعلامية وتصنيف المحتوى الإعلامي بمعايير عالمية.
وأضافت هيئة تنظيم الإعلام عبر حسابها على منصة “إكس” أنها تصنف المحتوى الإعلامي لتحقق بذلك بيئة إعلامية منظمة وجذابة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حينها، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا.
وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة “إكس” “إنه بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملًا بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي”.
وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.