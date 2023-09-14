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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح عدد من الوظائف في مدينة الرياض لحملة لبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– اختصاصي قانوني
– محلل أول تدريب وتطوير
– اختصاصي هندسي

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– الشريعة
– القانون
– الهندسة الكهربائية

نبذة عن الهيئة:

هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقا) هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة وخدمات موثوقة يعتمد عليها بأسعار مناسبة ومهمة الهيئة الرئيسية هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة وقراراتها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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