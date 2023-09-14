هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات التعليم: توجيه بإسناد مهمات أمناء المصادر لمعلم أو موظف إداري بالفيديو.. هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة وظائف شاغرة بشركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف جامعة أم القرى تُعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا عمومية وادي مكة للتقنية وشركاتها التابعة تعتمد القوائم المالية لعام 2022م الإحصاء: 2% معدل التضخم السنوي في أغسطس جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة الموارد للقوى البشرية: 25 سبتمبر موعد صرف 1.5 ريال للسهم
أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح عدد من الوظائف في مدينة الرياض لحملة لبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
– اختصاصي قانوني
– محلل أول تدريب وتطوير
– اختصاصي هندسي
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– الشريعة
– القانون
– الهندسة الكهربائية
هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقا) هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة وخدمات موثوقة يعتمد عليها بأسعار مناسبة ومهمة الهيئة الرئيسية هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة وقراراتها.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا