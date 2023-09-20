واتساب يختبر نسخة تجريبية خاصة بحواسيب آيباد اللوحية

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بدأ تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، اختبار خدمة الدردشة لمستخدمي أجهزة آيباد اللوحية عبر إصدار تجريبي.
ولإعداد تطبيق واتساب على أجهزة آيباد، يتعين تثبيت الإصدار التجريبي من تطبيق الخدمة لنظام (آي أو إس) على هواتف آيفون أو أجهزة آيباد اللوحية.
وبعد الانتهاء من ذلك، سيحتاج المستخدم إلى فتح تطبيق واتساب على جهاز آيفون الخاص به وضبط إعدادات واتساب ثم النقر على خيار (الأجهزة المرتبطة)، ثم (ربط جهاز) لمسح رمز الاستجابة السريعة QR ضوئيا باستخدام حاسوب آيباد.
وفي حالة ربط جهاز آيباد بجهاز آيفون، سوف يتم التمكن من استخدام واتساب على الحاسوب اللوحي على نحو مستقل، وذلك دون الحاجة إلى أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت، وهو ما يعد براحة كبيرة لأولئك الذين يعملون على أجهزتهم اللوحية.
وتتضمن مزايا الوضع المصاحب الجديد أيضا تزامن أي رسائل ترسل أو تستلم على جهاز آيباد مع الهاتف، وذلك بغض النظر عما إذا كان الجهاز يعمل بنظام أندرويد أو آي أو إس. وبهذه الطريقة، لن تفوت المستخدم أي رسائل مهمة أثناء استخدام جهاز آيباد الخاص به عند إيقاف تشغيل هاتفه المحمول.
وستظل الرسائل والمكالمات محمية بالتشفير الشامل عند استخدام الوضع المصاحب.