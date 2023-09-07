Icon

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة Icon الدحيل القطري قريب من ضم كوتينهو Icon التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي يصل لـ أندرويد Icon مودريتش: 3 أسباب جعلتني أرفض الانضمام لـ دوري روشن Icon وجبة إفطار غريبة لأكبر دجاجة بالعالم Icon نور الفلاح تطالب بحضانة ابنها من آل باتشينو Icon طائرة الأبحاث ودراسات الطقس تبدأ أولى رحلاتها من رابغ Icon جون تيري ينافس مدرب ميسي السابق على تدريب الشباب Icon شغف الطلاب خلال تعليمهم اللغة الصينية بإحدى مدارس الطائف Icon أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
تتناول يوميًا زبادي بالتوت

وجبة إفطار غريبة لأكبر دجاجة بالعالم

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
وجبة إفطار غريبة لأكبر دجاجة بالعالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعيش أكبر دجاجة بالعالم بعمر بلغ 20 عامًا و 272 يوميا حالة من الرفاهية، منذ أن سجلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية في وقت سابق من هذا العام، وتتناول أصنافًا معينة على الإفطار كما تشاهد التلفاز.

وقالت مالكة الدجاجة التي احتفلت من أيام بعيد ميلادها الـ 21، مارسي باركر داروين، لصحيفة “واشنطن بوست”: يتراوح متوسط عمر الدجاج من 5 إلى 8 سنوات، لذا فإن عمر دجاجتي “بينت”يثير الدهشة ويعد إنجازًا”.

قد يهمّك أيضاً
صيف 2023 سجل أعلى درجات حرارة في تاريخ العالم

صيف 2023 سجل أعلى درجات حرارة في تاريخ العالم

الغامدي: وضع نادي الشباب خطير جدًا

الغامدي: وضع نادي الشباب خطير جدًا

وعلى الرغم من تقدمها الكبير في السن قالت داروين إن دجاجتها مدللة، وتتمتع بشخصية فريدة، وتعيش برفاهية وتتمتع بصحة جيدة.

وأضافت ضاحكة: “إذا لم تحصل بينت على إفطارها المفضل زبادي التوت الأزرق، فإنها لا تكف عن الصياح حتى أسمعها وأحضر لها إفطارها”.

بداية القصة

وروت داروين قصتها مع هذه الدجاجة منذ بدايتها قائلة: “عثرت عليها بيضة ملقاة في المزرعة، واعتقدت في البدء أنها فاسدة، فالتقطتها وكنت على وشك إلقائها للسلاحف لتتغذى عليها عندما سمعت صوتاً من داخل القشرة، فقمت بتقشيرها فخرجت من البيضة وجلست على يدي رطبة شعثاء، فحاولت وضعها مع صغار دجاجة أخرى لكن الأم رفضتها، فقررت رعايتها والاعتناء بها بنفسي، فأحضرتها إلى منزلي وأبقيتها تحت مصباح حراري وعلمتها كيف تأكل وتشرب، وكانت بحجم صغير للغاية، لذلك سميتها بينت أي حبة الفول السوداني“.

وأضافت: “لا تزال تعيش حتى الآن بعد 21 عاماً منذ أن فارقت بيضتها في غرفة معيشتي، نتشارك نفس الغرفة مع بعض القطط والكلاب، حتى عندما حاولت إخراجها إلى الفناء للعب والجري مثل أقرانها، رفضت الدجاجات الأخرى وجودها معها، وفضلت بينت بعد ذلك البقاء في المنزل ومشاهدة التلفاز معي كل مساء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن
الرياضة

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز...

الرياضة
30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية
السعودية اليوم

30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود...

السعودية اليوم
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
العالم

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة...

العالم
رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب
الرياضة

رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد...

الرياضة
القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء...

السعودية اليوم
إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

السعودية اليوم
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله
السعودية اليوم

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف
أخبار أمنية

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان...

أخبار أمنية