وديع الشيخ يشيع والده بالدعاء والابتهالات

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شيع الفنان الشعبي اللبناني وديع الشيخ والده، نادر الشيخ الذي توفي إثر طلق ناري في البطن، بالأدعية والابتهالات.
وأظهر مقطع فيديو متداول الفنان الشيخ وهو يشارك في حمل جثمان والده الفقيد ويردد أدعية وابتهالات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يردد المشيعون خلفه بنفس الطريقة.
وكان نادر الشيخ قد توفي إثر طلق ناري في منزله حيث أصيب بطريق الخطأ من مسدسه حيث كان يهدد أبناءه به وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وكانت المعلومات المتداولة أكدت أن خلافاً نشب في المنزل بين أبنائه، عقب عودته من سهرة في أحد الملاهي الليلية، ما دفعه إلى سحب مسدسه بغرض تخويفهم وإسكاتهم، لكن رصاصة انطلقت واستقرت في بطنه، وعلى الفور نقله أولاده إلى مستشفى في العاصمة بيروت، حيث فارق الحياة متأثراً بمضاعفات الإصابة البليغة.