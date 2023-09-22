Icon

وديع الشيخ يشيع والده بالدعاء والابتهالات Icon مياه الصرف والروائح الكريهة تغضب سكان حي الشوقية بمكة Icon الجمهور يدعم شراحيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي Icon 20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93 Icon ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني Icon نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي Icon التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي Icon السيارات الكلاسيكية تزين فعاليات اليوم الوطني 93 في رفحاء Icon الملك سلمان يتلقى برقيات تهنئة من القيادة الكويتية Icon الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم

وديع الشيخ يشيع والده بالدعاء والابتهالات

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
وديع الشيخ يشيع والده بالدعاء والابتهالات
المواطن - فريق التحرير

شيع الفنان الشعبي اللبناني وديع الشيخ والده، نادر الشيخ الذي توفي إثر طلق ناري في البطن، بالأدعية والابتهالات.

وأظهر مقطع فيديو متداول الفنان الشيخ وهو يشارك في حمل جثمان والده الفقيد ويردد أدعية وابتهالات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يردد المشيعون خلفه بنفس الطريقة.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشيلي

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشيلي

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

وفاة والد وديع الشيخ

وكان نادر الشيخ قد توفي إثر طلق ناري في منزله حيث أصيب بطريق الخطأ من مسدسه حيث كان يهدد أبناءه به وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

خلاف عائلي

وكانت المعلومات المتداولة أكدت أن خلافاً نشب في المنزل بين أبنائه، عقب عودته من سهرة في أحد الملاهي الليلية، ما دفعه إلى سحب مسدسه بغرض تخويفهم وإسكاتهم، لكن رصاصة انطلقت واستقرت في بطنه، وعلى الفور نقله أولاده إلى مستشفى في العاصمة بيروت، حيث فارق الحياة متأثراً بمضاعفات الإصابة البليغة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو
آخر الاخبار

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو

آخر الاخبار
استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
السعودية اليوم

استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة

السعودية اليوم
المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا
الرياضة

المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية...

الرياضة
أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون
تكنولوجيا

أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف...

تكنولوجيا
وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا
العالم

وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا

العالم
غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
آخر الاخبار

غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد...

آخر الاخبار
جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا
العالم

جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

العالم
السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا
السعودية اليوم

السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات...

السعودية اليوم