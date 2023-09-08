ورش عمل لتمكين المرأة من إدارة المشاريع

اختتمت جمعية “مساعي” النسائية الخيرية، يوم أمس الخميس، مشروع “نماء واكتفاء” بدورته السادسة، حيث يهدف المشروع إلى تمكين المرأة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر على إجادة الحرفة والمهارات الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي، من خلال ورش عمل حرفية وسلوكية، ويستهدف المرأة من عمر 18- 38 سنة.

المشروع يتكون من مرحلة واحدة، تضمنت المرحلة ورشتين حرفيتين: (ورشة عمل صناعة العطور، التجارة الإلكترونية)، حيث بلغ عدد المشتركات في نهاية المشروع (40) مشتركة، بإجمالي عدد ساعات (35) ساعة تدريبية.

أنشطة وبرامج مساعي

ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها جمعية “مساعي”، للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداء من التدريب وانتهاء بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائدًا إيجابيًّا على المجتمع بأسره، حيث تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلون بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.

الجدير بالذكر أن جمعية مساعي الخيرية تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.