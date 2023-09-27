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عبر مشاركتها بمعرض خطوة للتوظيف

وزارة الدفاع تستقطب وتوظف الكوادر المتميزة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
وزارة الدفاع تستقطب وتوظف الكوادر المتميزة
المواطن - فريق التحرير

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تشارك وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز في معرض “خطوة للتوظيف” في نسخته التاسعة، الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء 27 سبتمبر، في فندق هيلتون الرياض، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

ويعد المعرض منصة تجمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل لإيجاد الفرص الوظيفية وعرض المهارات، عبر ورش عمل وجلسات استشارية تقدم حلولاً مهنية في التطوير الوظيفي.

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ونشرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إنفوجراف توضيحي للأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال مشاركتها بالمعرض.

أهداف استراتيجية

ـ استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة لتحقيق خطط الوزارة الاستراتيجية.

ـ بناء قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين؛ للاستفادة منها في شغل الوظائف الشاغرة.

ـ دعم استراتيجية التوطين في المملكة بتوظيف أبنائها وبناتها، مما يساعد بالإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدرات العمل الوطني.

ـ خلق بيئة عمل مهنية محفزة تساعد على تطوير الأفكار والرؤى لتحقيق مزيد من الإبداع والرضا الوظيفي وإحداث التغيير.

معرض خطوة للتوظيف

يُشار إلى أن معرض “خطوة للتوظيف” يقام للمرة التاسعة بعد نجاحاته المتوالية التي تحققت في الدورات السابقة، ويشارك في هذا المعرض كثيرٌ من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وكذلك عديد من الجهات الحكومية المختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الثقافة، ونيوم، والهيئة الملكية لتطوير العلا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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