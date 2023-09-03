وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم في عدة وظائف

أعلنت وزارة الدفاع عن طرح (15) وظيفة (إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية) في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

1- مدير قسم تطوير الإجراءات

2- مدير قسم تحليل المصروفات وقياس الأداء لقطع الغيار والصيانة والإصلاح

3- خبير أول تطوير أعمال

4- مدير وحدة الاتصالات

5- مدیر قسم آلات المحاكاة البحرية والتدريب

6- خبير تطوير أعمال

7- أخصائي أول مشاريع

8- أخصائي مشاريع

9- أخصائي أول عمليات أندية وضيافات

10- مدير مشروع

11- مدير وحدة المعدات المتخصصة للقوات الخاصة

12- خبير سياسات

13- أخصائي أول مشاريع

14- مدیر قسم الأبحاث التطبیقیة

15- مدير قسم آلات المحاكاة البرية والتدريب

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الاقتصاد

– المالية

– المحاسبة

– نظم معلومات إدارية

– هندسة (عام)

– علم المكتبات والمعلومات

– نظم معلومات حاسب

– برمجيات

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

– هندسة الحاسب

– الهندسة الصناعية

– الهندسة الكهربائية

– هندسة المساحة

– إدارة الجودة

– هندسة الإنتاج والتصميم

– الهندسة البحرية

– الهندسة المعمارية

– هندسة السلامة

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة المدنية

– الإمداد والتموين

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا