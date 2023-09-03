وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم في عدة وظائف

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أعلنت وزارة الدفاع عن طرح (15) وظيفة (إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية) في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
1- مدير قسم تطوير الإجراءات
2- مدير قسم تحليل المصروفات وقياس الأداء لقطع الغيار والصيانة والإصلاح
3- خبير أول تطوير أعمال
4- مدير وحدة الاتصالات
5- مدیر قسم آلات المحاكاة البحرية والتدريب
6- خبير تطوير أعمال
7- أخصائي أول مشاريع
8- أخصائي مشاريع
9- أخصائي أول عمليات أندية وضيافات
10- مدير مشروع
11- مدير وحدة المعدات المتخصصة للقوات الخاصة
12- خبير سياسات
13- أخصائي أول مشاريع
14- مدیر قسم الأبحاث التطبیقیة
15- مدير قسم آلات المحاكاة البرية والتدريب
– إدارة الأعمال
– القانون
– الاقتصاد
– المالية
– المحاسبة
– نظم معلومات إدارية
– هندسة (عام)
– علم المكتبات والمعلومات
– نظم معلومات حاسب
– برمجيات
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة البرمجيات
– هندسة الحاسب
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الكهربائية
– هندسة المساحة
– إدارة الجودة
– هندسة الإنتاج والتصميم
– الهندسة البحرية
– الهندسة المعمارية
– هندسة السلامة
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة المدنية
– الإمداد والتموين
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا