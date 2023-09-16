وزارة الدفاع تقدم عروضًا جوية في 14 مدينة احتفاءً باليوم الوطني الـ93

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، مشاركتها بعروض جوية وبحرية احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93.

عروض جوية ومسيرة للدراجين

ومن المقرر أن تنفذ القوات الجوية عروضًا جوية في 14 مدينة، هي: (الرياض، جدة، الدمام، الظهران، الدمام، الجوف، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، تبوك، أبها، خميس مشيط، والخبر).

كما من المقرر أن يتم استعراض القطع البحرية، مع انطلاق مسيرة للدراجين، وتنظيم معرض للأسلحة، وعرض عسكري.

اليوم الوطني السعودي

وتحتفل السعودية كل عام في يوم 23 سبتمبر بـ اليوم الوطني السعودي، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.