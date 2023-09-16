إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تصل ليبيا ثلاثية تُهدي الفوز لـ النصر ضد الرائد وزارة الدفاع تقدم عروضًا جوية في 14 مدينة احتفاءً باليوم الوطني الـ93 مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام برايتون ما لا تعرفه عن فيروس نيباه القاتل جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس لجميع المراحل ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1 تمريرتا محمد صلاح تُهديانه إنجازًا بعد ثلاثية ليفربول حرائق مروعة تشتعل مجددًا في الجزائر إغلاق التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 12 ليلًا
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، مشاركتها بعروض جوية وبحرية احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93.
ومن المقرر أن تنفذ القوات الجوية عروضًا جوية في 14 مدينة، هي: (الرياض، جدة، الدمام، الظهران، الدمام، الجوف، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، تبوك، أبها، خميس مشيط، والخبر).
كما من المقرر أن يتم استعراض القطع البحرية، مع انطلاق مسيرة للدراجين، وتنظيم معرض للأسلحة، وعرض عسكري.
وتحتفل السعودية كل عام في يوم 23 سبتمبر بـ اليوم الوطني السعودي، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.