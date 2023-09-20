Icon

 معايير تسجيل المواقع في قائمة يونسكو Icon أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93 Icon وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً Icon الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات القيمة المضافة Icon الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل   Icon 33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة Icon مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية Icon تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة Icon شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن Icon محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتقليل الإحالات خارج المنطقة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

دعمت وزارة الصحة المنشآت الصحية بحفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً خلال هذا العام 2023م ، وتعود أهمية هذه الأجهزة إلى تقليل الإحالات خارج المنطقة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمستفيدين.

250 جهازاً طبياً متطوراً

وتعد أجهزة التخدير وجهاز الاتزان التشخيصي وجهاز تفتيت الحصى بالليزر من أبرز الأجهزة التي دعمت وزارة الصحة بها مستشفيات المحافظة.

قد يهمّك أيضاً
ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة

ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة

المياه تستجيب لـ “المواطن” وتنهي معاناة مواطنة مع الصرف الصحي

المياه تستجيب لـ “المواطن” وتنهي معاناة مواطنة مع الصرف الصحي

ومن جانب آخر، تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام من إنهاء معاناة مريض يبلغ مـن العمر 70 عاماً كان يعاني الآلاماً بالرأس.

إنقاذ حياة مريض

وبعد إجـراء الأشعة اللازمة تبين أن المريض يعاني حالة ما بعد النزيف داخل المخ، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية تصريف سائل النخاع لعلاج استسقاء دماغي، في عملية استغرقت ساعة واحدة، وتكللت بالنجاح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية