وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً

دعمت وزارة الصحة المنشآت الصحية بحفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً خلال هذا العام 2023م ، وتعود أهمية هذه الأجهزة إلى تقليل الإحالات خارج المنطقة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمستفيدين.

250 جهازاً طبياً متطوراً

وتعد أجهزة التخدير وجهاز الاتزان التشخيصي وجهاز تفتيت الحصى بالليزر من أبرز الأجهزة التي دعمت وزارة الصحة بها مستشفيات المحافظة.

ومن جانب آخر، تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام من إنهاء معاناة مريض يبلغ مـن العمر 70 عاماً كان يعاني الآلاماً بالرأس.

إنقاذ حياة مريض

وبعد إجـراء الأشعة اللازمة تبين أن المريض يعاني حالة ما بعد النزيف داخل المخ، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية تصريف سائل النخاع لعلاج استسقاء دماغي، في عملية استغرقت ساعة واحدة، وتكللت بالنجاح.