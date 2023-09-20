معايير تسجيل المواقع في قائمة يونسكو أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93 وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات القيمة المضافة الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل 33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز
دعمت وزارة الصحة المنشآت الصحية بحفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً خلال هذا العام 2023م ، وتعود أهمية هذه الأجهزة إلى تقليل الإحالات خارج المنطقة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمستفيدين.
وتعد أجهزة التخدير وجهاز الاتزان التشخيصي وجهاز تفتيت الحصى بالليزر من أبرز الأجهزة التي دعمت وزارة الصحة بها مستشفيات المحافظة.
ومن جانب آخر، تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام من إنهاء معاناة مريض يبلغ مـن العمر 70 عاماً كان يعاني الآلاماً بالرأس.
وبعد إجـراء الأشعة اللازمة تبين أن المريض يعاني حالة ما بعد النزيف داخل المخ، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية تصريف سائل النخاع لعلاج استسقاء دماغي، في عملية استغرقت ساعة واحدة، وتكللت بالنجاح.