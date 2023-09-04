وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– خبير أول تطوير أعمال.

– أخصائي أول إدارة خوادم

– مستشار قانوني

– مشرف فريق

– خبير قانوني

– مدير مشروع أول.

– مُحلل تراخيص

– أخصائي أول أزمات.

– خبير أزمات.

– خبير تخطيط

– أخصائي أول تطوير الموردين

– خبير تطوير الأعمال

– أخصائي إدارة مخاطر

– خبير إدارة المخاطر

– مستشار الإدارة العامة لإدارة المخاطر.

– مُراقب ميداني.

– أخصائي حركة.

– وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– المنطقة الشرقية.

– أبها.

– بريدة.

– تبوك.

– جازان.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا