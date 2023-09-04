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وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– خبير أول تطوير أعمال.
– أخصائي أول إدارة خوادم
– مستشار قانوني
– مشرف فريق
– خبير قانوني
– مدير مشروع أول.
– مُحلل تراخيص
– أخصائي أول أزمات.
– خبير أزمات.
– خبير تخطيط
– أخصائي أول تطوير الموردين
– خبير تطوير الأعمال
– أخصائي إدارة مخاطر
– خبير إدارة المخاطر
– مستشار الإدارة العامة لإدارة المخاطر.
– مُراقب ميداني.
– أخصائي حركة.
– وغيرها من الوظائف.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– جدة.
– المنطقة الشرقية.
– أبها.
– بريدة.
– تبوك.
– جازان.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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